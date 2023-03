MIA, RdC e Assegno Unico: il governo stravolge tutti gli aiuti | Nuove cifre e problemi (Di venerdì 24 marzo 2023) Cambia tutto sui tre fondamentali aiuti alle famiglie. Vediamo le compatibilità, le Nuove cifre e i problemi. Il Reddito di cittadinanza è la più forte misura di contrasto alla povertà mai varata in Italia. Sta venendo fortemente ridotto in questo 2023 e sarà completamente eliminato a partire dal 2024. Il governo Meloni si è detto contrario a questa misura che spingerebbe tanti Italiani a non cercarsi attivamente un lavoro. Cambia tutto su MIA e Assegno Unico – ilovetrading.itI sindacati stanno protestando vivacemente per la fine di questo strumento perché senza di esso i datori di lavoro sono liberi di offrire paghe da fame e i lavoratori devono accettare per forza non avendo alternative. Le novità del governo sono a tutto campo perché mentre viene ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 24 marzo 2023) Cambia tutto sui tre fondamentalialle famiglie. Vediamo le compatibilità, lee i. Il Reddito di cittadinanza è la più forte misura di contrasto alla povertà mai varata in Italia. Sta venendo fortemente ridotto in questo 2023 e sarà completamente eliminato a partire dal 2024. IlMeloni si è detto contrario a questa misura che spingerebbe tanti Italiani a non cercarsi attivamente un lavoro. Cambia tutto su MIA e– ilovetrading.itI sindacati stanno protestando vivacemente per la fine di questo strumento perché senza di esso i datori di lavoro sono liberi di offrire paghe da fame e i lavoratori devono accettare per forza non avendo alternative. Le novità delsono a tutto campo perché mentre viene ...

