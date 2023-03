"Mi sono spaccata il ginocchio": Elena, dramma da Maria De Filippi (Di venerdì 24 marzo 2023) "Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo": Elena D'Amario, ballerina professionista di Amici, ha rivelato di avere avuto un infortunio piuttosto pesante. "Mi sono spaccata il ginocchio", ha spiegato al settimanale Grazia. È successo - come lei stessa ha raccontato - in un periodo nel quale, nonostante sentisse dolore, continuava a ballare a ritmi serrati. Questo forse avrà peggiorato la situazione. Nonostante il fisico impeccabile della ballerina, non mancano comunque le critiche e le polemiche contro di lei sui social. Tra queste quelle più ricorrenti riguardano proprio il suo corpo, definito a volte troppo magro o troppo muscoloso. A tal proposito la ballerina di Amici ha ammesso: "Non fa piacere. Ora però sono in armonia con il corpo anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) "Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo":D'Amario, ballerina professionista di Amici, ha rivelato di avere avuto un infortunio piuttosto pesante. "Miil", ha spiegato al settimanale Grazia. È successo - come lei stessa ha raccontato - in un periodo nel quale, nonostante sentisse dolore, continuava a ballare a ritmi serrati. Questo forse avrà peggiorato la situazione. Nonostante il fisico impeccabile della ballerina, non mancano comunque le critiche e le polemiche contro di lei sui social. Tra queste quelle più ricorrenti riguardano proprio il suo corpo, definito a volte troppo magro o troppo muscoloso. A tal proposito la ballerina di Amici ha ammesso: "Non fa piacere. Ora peròin armonia con il corpo anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... io_ero_ : RT @emifriendz: CHE BONI MA STIAMO SCHERZANDO NON VI PERMETTETE MAI PIÙ MI SONO SPACCATA LA FACCIA - nicosacchettii : RT @emifriendz: CHE BONI MA STIAMO SCHERZANDO NON VI PERMETTETE MAI PIÙ MI SONO SPACCATA LA FACCIA - emifriendz : CHE BONI MA STIAMO SCHERZANDO NON VI PERMETTETE MAI PIÙ MI SONO SPACCATA LA FACCIA - Lightwood3013 : Comunque io molto fiera della spaccata di coscia perché anche solo 4 anni fa non l’avrebbe mai fatto e sono così fi… -