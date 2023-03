Meteo weekend: rapida perturbazione sul litorale, con calo termico e piogge (Di venerdì 24 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Il flusso atlantico torna gradualmente a scendere di latitudine e tra venerdì e il weekend scorrerà sull’Europa centrale con una serie di fronti che riusciranno a portarsi al di sotto della barriera alpina, coinvolgendo alcune delle nostre regioni settentrionali. La più strutturata tra tutte sarà quella di domenica, in grado di distribuire qualche pioggia o rovescio anche sulle aree centro-orientali della Val Padana, oltre che in Sardegna e su parte del Centro Italia. Non si tratterà però di precipitazioni abbastanza consistenti da poter colmare il deficit pluviometrico che le regioni settentrionali continuano a portarsi dietro da più di un anno, soprattutto il Nordovest, dove anche in questa occasione i fenomeni saranno praticamente assenti. L’ultima perturbazione della serie sarà sospinta da aria ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Il flusso atlantico torna gradualmente a scendere di latitudine e tra venerdì e ilscorrerà sull’Europa centrale con una serie di fronti che riusciranno a portarsi al di sotto della barriera alpina, coinvolgendo alcune delle nostre regioni settentrionali. La più strutturata tra tutte sarà quella di domenica, in grado di distribuire qualche pioggia o rovescio anche sulle aree centro-orientali della Val Padana, oltre che in Sardegna e su parte del Centro Italia. Non si tratterà però di precipitazioni abbastanza consistenti da poter colmare il deficit pluviometrico che le regioni settentrionali continuano a portarsi dietro da più di un anno, soprattutto il Nordovest, dove anche in questa occasione i fenomeni saranno praticamente assenti. L’ultimadella serie sarà sospinta da aria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ag_notizie : Meteo: weekend da primavera inoltrata, poi possibile 'colpo di coda' dell'inverno - infoitinterno : Meteo, le previsioni di venerdì 24 marzo e del weekend: due giorni di sole, domenica peggiora al Centro-Nord-… - scigratis : RT @skiinfoit: Riepilogo dei bollettini meteorologici per il prossimo weekend del 26 e 26 marzo nelle principali regioni sciistiche italian… - AndreaCeoloni : RT @sardanews: NOTIZIE IN SARDEGNA: Meteo Casteddu, il primo weekend di primavera inizia col sole e 19 gradi - Leggi tutto --> https://t.co… - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Meteo Casteddu, il primo weekend di primavera inizia col sole e 19 gradi - Leggi tutto -->… -