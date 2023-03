(Di venerdì 24 marzo 2023) L’ultimodi marzo vedrà un peggioramento delle condizioniche si accentueranno nelle giornate di lunedì e martedì.sarà ancora una giornata soleggiata ese escludiamo la prima instabilità che interesserà le regioni del Nord-Est.il tempo in peggiorerà su tutte le regioni del Nord soprattutto nella seconda parte della giornata, anche se i fenomeni più intensi riguarderanno le regioni orientali. A seguire, il maltempo si sposterà al Centro-Sud con piogge e calo delle temperature, non sono escluse nevicate su Alpi e Appennino a quote medio basse. Le previsioni di25 marzo Tempo in prevalenza. Veloci temporali o rovesci sul Friuli Venezia Giulia e nuvole più compatte su Liguria, Toscana, Umbria e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : #Meteo, weekend a due facce: sabato soleggiato e mite, domenica fredda e piovosa - avespartacus : RT @wwwmeteoit: Il tempo cambia a partire da domenica, con l'arrivo del freddo e del maltempo. #previsioni #meteo - infoitinterno : Meteo, ultimo weekend di sole: tornano freddo, vento e pioggia - infoitinterno : Meteo, weekend a due facce: sabato 25 anticiclone, domenica al via un colpo di coda dell'inverno - wwwmeteoit : Il tempo cambia a partire da domenica, con l'arrivo del freddo e del maltempo. #previsioni #meteo -

Domenica, tempo stabile per gran parte della giornata su tutta la regione dove avremo però nuvolosità in transito Umbria Sabato. Tempo stabile al mattino su tutta la regione ma con foschie o nubi ...Ildel. Pioggia in arrivo. Secondo gli esperti di 3bMeteo, venerdì 24 marzo si potrebbe assistere a deboli fenomeni sui confini con Francia e Svizzera, ma anche a piovaschi in Liguria. ...È in arrivo il primoufficiale di primavera , anche se ilè mite già da un po' di giorni. Anche questo fine settimana ci sarà un tempo discreto, seppur da domenica arriverà una perturbazione. Aspettando le ...

Meteo: Weekend ingannevole, sembrerà quasi Estate, ma da Domenica cambia tutto, parla il meteorologo Sanò iLMeteo.it

Il primo weekend di primavera del 2023 sarà a due facce: a un sabato di sole e bel tempo si avvicenderà una domenica caratterizzata da temporali. Sono le previsioni del sito specializzato ilmeteo.it.Splende il sole e le temperature aumentano di giorno in giorno in Calabria e Sicilia: stiamo andando incontro ad un antipasto primaverile che raggiungerà il suo massimo picco proprio nel weekend, ...