Meteo pazzo, torna l’inverno: neve in montagna e crollo termico (Di venerdì 24 marzo 2023) Attenzione al Meteo perché sta di nuovo per cambiare. Da domenica 26 marzo l’affaccio della Primavera lascerà il posto al ritorno di freddo, neve e pioggia. Sabato 25 marzo sarà invece ancora una giornata serena. Al più con cielo velato ma con clima primaverile e ventoso al Centro-Nord con 20-22 gradi. Al Sud il 25 marzo rimarranno temperature più calde rispetto alla media del periodo, con picchi oltre i 25 gradi. Tuttavia “da domenica le temperature scenderanno gradualmente e arriverà la pioggia con il rinforzo del vento“, spiega Antonio Sanò, direttore di iLMeteo.it. Pioggia e neve ritorneranno sull’Italia nei prossimi giorniMeteo, nuova svolta “Un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia farà irruzione nelle regioni settentrionali e porterà neve sulle Alpi oltre i mille metri di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 24 marzo 2023) Attenzione alperché sta di nuovo per cambiare. Da domenica 26 marzo l’affaccio della Primavera lascerà il posto al ritorno di freddo,e pioggia. Sabato 25 marzo sarà invece ancora una giornata serena. Al più con cielo velato ma con clima primaverile e ventoso al Centro-Nord con 20-22 gradi. Al Sud il 25 marzo rimarranno temperature più calde rispetto alla media del periodo, con picchi oltre i 25 gradi. Tuttavia “da domenica le temperature scenderanno gradualmente e arriverà la pioggia con il rinforzo del vento“, spiega Antonio Sanò, direttore di iL.it. Pioggia eritorneranno sull’Italia nei prossimi giorni, nuova svolta “Un fronte freddo proveniente dalla Scandinavia farà irruzione nelle regioni settentrionali e porteràsulle Alpi oltre i mille metri di ...

Dal caldo a grandine e temperature gelide: cambiamento radicale del meteo La primavera sta per mostrare tutto il suo volto più "pazzo" e instabile: da valori diurni fino a 25 - 26°C su gran parte del Paese a un repentino calo termico, grandinate e nevicate a bassa quota. Non mancherà nulla nei prossimi giorni ma sarà a partire ... Siccità, un aiuto arriva anche dall'agricoltura di precisione: 2 miliardi per salvare i raccolti ... robot, satelliti e controlli da remoto supera i 2 miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti del meteo pazzo fra siccità e maltempo. "Quello di un'agricoltura ... L'agricoltura di precisione contro la siccità ... robot, satelliti e controlli da remoto supera i 2 miliardi di euro di investimenti per salvare i raccolti anche contro gli effetti del meteo pazzo fra siccità e maltempo. "Quello di un'agricoltura ...