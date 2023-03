Meteo Campania: cosa fare oggi a Salerno (Di venerdì 24 marzo 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuviana oggi a Napoli si prevedono condizioni climatiche con nuvole sparpagliate e una percentuale di nuvolositĂ del 46%. L'umiditĂ sarĂ del 67% mentre la temperatura media sarĂ di 16.11°C, con una minima di 12.64°C e una massima di 16.52°C. La velocitĂ del vento sarĂ di circa 3.78km/h. Per quanto riguarda le attivitĂ da svolgere in cittĂ oggi, consigliamo di indossare un abbigliamento adatto alle temperature ancora fresche e fare una passeggiata nella cittĂ tra i parchi verdi o le vie storiche dell'antico centro, magari gustandosi un buon caffè caldo in uno dei tanti bar ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 marzo 2023) Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di! Quali saranno le vicende metereologiche dia - e non solo a -? Vediamolo insieme! Napoli ed area Vesuvianaa Napoli si prevedono condizioni climatiche con nuvole sparpagliate e una percentuale di nuvolositĂ del 46%. L'umiditĂ sarĂ del 67% mentre la temperatura media sarĂ di 16.11°C, con una minima di 12.64°C e una massima di 16.52°C. La velocitĂ del vento sarĂ di circa 3.78km/h. Per quanto riguarda le attivitĂ da svolgere in cittĂ, consigliamo di indossare un abbigliamento adatto alle temperature ancora fresche euna passeggiata nella cittĂ tra i parchi verdi o le vie storiche dell'antico centro, magari gustandosi un buon caffè caldo in uno dei tanti bar ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Meteo le previsioni in Campania di mercoledì 22 marzo 2023 - #Meteo #previsioni #Campania - CMezzanego : RT @DPCgov: Venti forti al Centro-Sud. #allertaGIALLA, mercoledì #15marzo, per temporali-rischio idraulico-idrogeologico in Campania, Calab… - infoitinterno : Allerta meteo per vento forte su tutta la Campania fino alle ore 20 di giovedì 16 marzo -