Metalmeccanico settore in salute e privilegiato | “Qui lavoro di qualità e di prospettiva”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 24 marzo 2023) Secondo la ricerca condotta da Fim Cisl e dal Centro Ricerche REF, “Il cruscotto delnella metalmeccanica”, ilsta dimostrando, più di molti altri comparti produttivi, capacità di crescita e prospettive di sviluppo. A Bergamo la metalmeccanica occupa oltre 80 mila lavoratori, divisi in circa 7000 aziende. Sul territorio, sono attivi 403 contratti didepositati presso il ministero, 376 aziendali e 27 territoriali. Negli ultimi anni, ilha fatto registrare risultati positivi per ampiezza del Pil, capacità delle esportazioni e risultati economici quasi ovunque brillanti. In confronto ad altri settori può vantare salari più alti della media, meno precari, tasso di infortuni in calo da una decina d’anni (sebbene tale miglioramento si sia arrestato tra il 2020-21), più produttività. Secondo la ...