Mesut Ozil, il trequartista irrequieto (Di venerdì 24 marzo 2023) Ritratto di un trequartista che si è distinto nel corso della sua carriera per la sua irrequietezza: Mesut Ozil lascia il calcio Ci sono dei bambini che sognano di essere dei calciatori. Vogliono segnare tanti gol, vincere il Mondiale, vincere il campionato. Esultare davanti al pubblico della loro squadra del cuore, rendere fieri i propri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 24 marzo 2023) Ritratto di unche si è distinto nel corso della sua carriera per la sua irrequietezza:lascia il calcio Ci sono dei bambini che sognano di essere dei calciatori. Vogliono segnare tanti gol, vincere il Mondiale, vincere il campionato. Esultare davanti al pubblico della loro squadra del cuore, rendere fieri i propri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mick_224563839 : Eh già... Grande mesut????. #Ozil - asromaliveit1 : Nell' intervista a #Marca, Mesut #Ozil ha ripercorso i diversi momenti della sua carriera. L'ex #RealMadrid e… - BriandiNazaret1 : Mesut Ozil: 'José Mourinho is the best coach of this century. I wanted to become a Madridista because of him. In co… - Ftbnews24 : Mesut Özil, l’ex Real Madrid e Arsenal si ritira: i momenti più belli della sua carriera - scarponielia10 : RT @FBiasin: L’assist è il gol dei generosi. Si ritira Mesut #Ozil, 222 assist in carriera. -