Messi mette a segno il gol numero 800. Gol su punizione contro Panama (Di venerdì 24 marzo 2023) Lionel Messi mette a segno il gol numero 800. Il capitano dell’Argentina raggiunge le 800 resti ufficiali segnando in un’amichevole contro Panama allo stadio Monumental di Buenos Aires. Messi, 35 anni, mette a segno il suo record nella sua 1.017° partita da professionista, una media formidabile di 0,79 gol a partita. L’ultimo gol del capitano ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Lionelil gol800. Il capitano dell’Argentina raggiunge le 800 resti ufficiali segnando in un’amichevoleallo stadio Monumental di Buenos Aires., 35 anni,il suo record nella sua 1.017° partita da professionista, una media formidabile di 0,79 gol a partita. L’ultimo gol del capitano ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Krypz_SKN : @bando10_ Entrato all 88 esimo ... per me un allenatore che si lamenta che non ha attaccanti e mette in panchina sc… - BungaBu72537413 : @Chetty931 @GianpieroScanu Conte ha dimostrato senza umbra di dubbio di essere un idiota ignorante, il resto è pro… - giavet : @SfigataMente Tu sei fortunata che ti si mettono sulle gambe. Il mio (7 kg ben messi) si mette a dormire sul mio st… - LucaBracco2 : @AlienoGentile Certo che se neppure un privato cittadino esperto di economia mette nella ricetta il taglio della sp… - innovationpost_ : Lean production e approvvigionamento Just in time: 2 paradigmi messi in dubbio dalle difficoltà iniziate nel 2022 c… -

Polo intermodale porto - aeroporto - interporto: firmata in Regione l'intesa per lo sviluppo La nostra peculiarità di essere un hub unico che mette insieme tutti i trasporti e le ...il viceministro ai Trasporti Bignami e con Enac sul tema della riclassificazione di tutti gli aeroporti messi in ... L'ambientalismo è il grande male dell'umanità. E ve lo dimostro - Franco Battaglia Per approfondire Auto elettrica vs benzina, svelato il bluff: costa di più e ci mette più tempo "... nazismo, comunismo e terrorismo messi insieme, e ancora più danni potrebbe fare se i suoi insani ... Università, NABA confermata come migliore Accademia di Belle Arti italiana Tra i cambiamenti più interessanti messi in atto da NABA negli ultimi anni c'è quello relativo alla ... "Ci si mette alla prova facendo delle esperienze progettuali e vivendo delle situazioni in cui si ... La nostra peculiarità di essere un hub unico cheinsieme tutti i trasporti e le ...il viceministro ai Trasporti Bignami e con Enac sul tema della riclassificazione di tutti gli aeroportiin ...Per approfondire Auto elettrica vs benzina, svelato il bluff: costa di più e cipiù tempo "... nazismo, comunismo e terrorismoinsieme, e ancora più danni potrebbe fare se i suoi insani ...Tra i cambiamenti più interessantiin atto da NABA negli ultimi anni c'è quello relativo alla ... "Ci sialla prova facendo delle esperienze progettuali e vivendo delle situazioni in cui si ... L'ultima tentazione di Messi laRegione