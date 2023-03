Mes, ratifica e Italia: cosa ha detto Meloni (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – La ratifica del Mes da parte dell’Italia? “Ci sono anche altri strumenti che sono anche più efficaci nell’attuale contesto”. Questa la posizione ribadita da Giorgia Meloni, dopo le nuove sollecitazioni arrivate dal presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, che ha esortato ancora una volta a ratificare al più presto il fondo salvastati. “Io credo che la materia non vada discussa a monte, ma vada discussa a valle e nel contesto nel quale opera – dice il premier ai giornalisti a Bruxelles – Il riferimento alla governance è un riferimento fatto non a caso, e anche ad altri strumenti che sono anche più efficaci nell’attuale contesto. Stamattina abbiamo discusso dell’Unione bancaria e sul tema di un backstop il Mes è una sorta di Cassazione: il primo e il secondo grado sono l’Unione bancaria, che sono le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Ladel Mes da parte dell’? “Ci sono anche altri strumenti che sono anche più efficaci nell’attuale contesto”. Questa la posizione ribadita da Giorgia, dopo le nuove sollecitazioni arrivate dal presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, che ha esortato ancora una volta are al più presto il fondo salvastati. “Io credo che la materia non vada discussa a monte, ma vada discussa a valle e nel contesto nel quale opera – dice il premier ai giornalisti a Bruxelles – Il riferimento alla governance è un riferimento fatto non a caso, e anche ad altri strumenti che sono anche più efficaci nell’attuale contesto. Stamattina abbiamo discusso dell’Unione bancaria e sul tema di un backstop il Mes è una sorta di Cassazione: il primo e il secondo grado sono l’Unione bancaria, che sono le ...

