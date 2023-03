Mes, Meloni: ci sono strumenti più efficaci, come unione bancaria (Di venerdì 24 marzo 2023) "La materia non va discussa a monte ma a valle e nel contesto nel quale opera. Il riferimento alla governance non è fatto a caso e anche ad altri atrumenti che sono più efficaci nell'attuale contesto. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "La materia non va discussa a monte ma a valle e nel contesto nel quale opera. Il riferimento alla governance non è fatto a caso e anche ad altri atrumenti chepiùnell'attuale contesto. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. N… - ItaliaViva : Il Ministro Giorgetti, con mille giri di parole, rispondendo a una nostra interrogazione ha praticamente ammesso ch… - marattin : Una proposta, quindi, alla Presidente Meloni: non vuole ratificare il Mes? Allora lo dica, non le chiederemo neanch… - rita98129439 : RT @CeresaRaffaele: Consiglio Europeo Migranti: non c'è trippa per gatti Mes: unico paese a non ratificare Elettrico: la Germania si sfila… - iFonz87 : RT @ivomez: Consiglio Europeo Migranti: nulla di fatto MES: unico paese a non ratificare Elettrico: la Germania si sfila e siamo soli pat… -

Meloni:molto soddisfatta del vertice Ue Lo dice la premier Meloni. Sulla migrazione "c'è stato un cambio di passo, rimane una priorità". "Soddisfatta del bilaterale con Macron. C'è volontà di collaborare". Torna sul Mes:"Ci sono strumenti ... Mes, Meloni: ci sono strumenti più efficaci, come unione bancaria Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a Bruxelles ad una domanda sul Mes. 24 marzo 2023 Meloni: 'La partita sui biocarburanti non è persa" Sicuramente bisogna monitorare, ma non perché riteniamo che si possa modificare il quadro", ha detto Meloni che sul Mes ha detto: 'La materia non va discussa a monte ma a valle. Il riferimento alla ... Lo dice la premier. Sulla migrazione "c'è stato un cambio di passo, rimane una priorità". "Soddisfatta del bilaterale con Macron. C'è volontà di collaborare". Torna sul:"Ci sono strumenti ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, rispondendo a Bruxelles ad una domanda sul. 24 marzo 2023Sicuramente bisogna monitorare, ma non perché riteniamo che si possa modificare il quadro", ha dettoche sulha detto: 'La materia non va discussa a monte ma a valle. Il riferimento alla ... La posizione senza senso del governo sul Mes Il Foglio Ue, Meloni “Sistema bancario stabile e solido, ma monitoriamo” Non mi pare che ci sia particolare preoccupazione per un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi”, ha aggiunto Meloni. Quanto alla ratifica del Mes, “credo che la materia vada discussa nel ... Mes, Meloni: ci sono strumenti più efficaci, come unione bancaria É un ragionamento che si può fare solo in un quadro complessivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a Bruxelles ad una domanda sul Mes. Non mi pare che ci sia particolare preoccupazione per un sistema i cui fondamentali sono stabili e solidi”, ha aggiunto Meloni. Quanto alla ratifica del Mes, “credo che la materia vada discussa nel ...É un ragionamento che si può fare solo in un quadro complessivo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a Bruxelles ad una domanda sul Mes.