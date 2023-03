Mergellina | il ‘campo neutrale’ dove si sfidano i nuovi guappi di camorra divisi per quartieri

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti, campo neutro nel rodeo tra gruppi camorristici. Emerge questo scenario, nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico di Francesco Pio Valda, 19enne accusato dell’omicidio volontario di Francesco Pio Maimone, coetaneo morto nella sparatoria tra sabato e domenica sul Lungomare di Napoli. Omicidio aggravato dal metodo mafioso, appunto. E sull’aggravante contestata – oltre ai futili motivi – si dilunga un paragrafo del provvedimento, firmato dal gip Maria Luisa Miranda del tribunale di Napoli, che ha accolto la tesi della Dda partenopea. “Quanto accaduto – scrive il giudice – si inserisce, purtroppo, in una lunga scia di episodi di violenza che si ripetono con frequenza quasi quotidiana e dimostrano come vi sia un’allarmante trasposizione delle contrapposizioni tra i gruppi criminali, ai quali i protagonisti ...

