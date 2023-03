Meloni non cita antifascismo vittime Fosse Ardeatine, opposizione attacca (Di venerdì 24 marzo 2023) Il primo anniversario delle Fosse Ardeatine sotto il governo Meloni è già oggetto di polemica. Con le opposizioni all'attacco della premier che nella dichiarazione fatta in occasione del 79esimo dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Il primo anniversario dellesotto il governoè già oggetto di polemica. Con le opposizioni all'attacco della premier che nella dichiarazione fatta in occasione del 79esimo dall'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OrnellaVanoni : #FosseArdeatine Non sono stati uccisi solo perché italiani, ma perché italiani ebrei e italiani partigiani. Forse l… - MarcoFattorini : Nei canali Telegram ucraini sta spopolando il video della risposta di Giorgia Meloni al Movimento 5 Stelle: «Ci dit… - elio_vito : ?? La presidenza del Consiglio dei ministri, il governo Meloni, non si è costituita parte civile nell'udienza preli… - LukeDuk28872854 : RT @OrnellaVanoni: #FosseArdeatine Non sono stati uccisi solo perché italiani, ma perché italiani ebrei e italiani partigiani. Forse la Mel… - barrelcc : RT @riccardomagi: La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano risultat… -