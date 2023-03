Meloni-Macron, il faccia a faccia nella notte in albergo: sul tavolo i dossier su nucleare e sbarchi (Di venerdì 24 marzo 2023) Il disgelo è arrivato ieri sera a Bruxelles. Al termine del Consiglio europeo Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono incontrati faccia a faccia per il primo bilaterale “vero” dopo gli incontri informali a Roma Leggi su corriere (Di venerdì 24 marzo 2023) Il disgelo è arrivato ieri sera a Bruxelles. Al termine del Consiglio europeo Giorgiaed Emmanuelsi sono incontratiper il primo bilaterale “vero” dopo gli incontri informali a Roma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???????? Si è appena concluso a Bruxelles il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il presidente… - Agenzia_Ansa : Migranti: von der Leyen è per l'aumento degli ingressi legali. La presidente della Commissione cita come positivo i… - Corriere : Meloni-Macron, primo faccia a faccia ufficiale al Consiglio Ue - Italia_Notizie : Meloni-Macron, il faccia a faccia nella notte in albergo: sul tavolo i dossier su nucleare e sbarchi - elisamariastel1 : RT @Daemon348: @elisamariastel1 Ma io al posto di #Macron ci metterei CONTE - DRAGHI E MELONI nostrani luridi delinquenti criminali nonché… -