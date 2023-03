Meloni-Macron | il faccia a faccia disgelo dura oltre un’ora e mezza La premier | dalla Tunisia rischiamo 900 mila arrivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Vertice Ue, sui migranti Meloni resta isolata e chiede aiuto al “nemico” Macron - Il retroscena di Claudio Tito - dottorbarbieri : ???????? Si è appena concluso a Bruxelles il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il presidente… - ultimora_pol : In corso un incontro bilaterale fra Giorgia #Meloni e il presidente francese Emmanuel #Macron @ultimora_pol - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Meloni e Macron sono entrati nell'albergo attorno alle 23, e il loro faccia a faccia è durato più di un'ora e mezza, alla pres… - sologiuma : RT @francotaratufo2: LA PREMIER AL CONSIGLIO EUROPEO Giorgia a mani vuote: i falchi del Nord contrari al piano anti-sbarchi. #Meloni fa f… -

Leggi anche Stabilimenti balneari, stop alle concessioni: il Consiglio di Stato boccia la proroga del governoresta sola sui migranti e cerca il disgelo con: "Dalla Tunisia ...... per la quale Giorgiasi dice soddisfatta, arriva il faccia a faccia, in un noto albergo nel centro di Bruxelles, tra la premier italiana e il presidente francese Emmanuel, il primo ...Tètè a Tètè dellacon. Auto verde sempre gran casino. Solita auropa, non si decide nulla. Favoloso Bonanni:a Bruxelles come quella che vuole sedersi in un salotto buono, ma non ...

Meloni-Macron, il faccia a faccia disgelo dura oltre un’ora e mezza. La premier: dalla Tunisia rischiamo 900... Corriere della Sera

O meglio nel dibattito italiano sul vertice dei leader Ue. La presidente Meloni – riferiscono le fonti – ha sottolineato che, se questo trend continuerà, questa estate la situazione sarà fuori control ...Al termine della prima giornata del consiglio Ue, per la quale Giorgia Meloni si dice soddisfatta, arriva il faccia a faccia, in un noto albergo nel centro di Bruxelles, tra la premier italiana e il ...