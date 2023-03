Meloni | Macron e Ue | come l’Europa non combatte l’immigrazione clandestina

(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar – L’incontro tra Giorgiaed Emmanuel, avvenuto ieri sera a Bruxelles e durato un’ora e un quarto, si è concentrato su diversi temi, in particolare sulla “bolla” migratoria che potrebbe scoppiare in Tunisia. Tante belle parole anche nel Consiglio europeo. La sostanza però resta molto poca. Sullo sfondo, un’Ue che sulla questione dei clandestini si rivela per quello che è: inutile.e le “preoccupazioni” sulla questione tunisina Il faccia a faccia tranon ha riguardato, ovviamente, solo. Si è parlato anche di Ucraina, di politiche economiche europee, di energia e di riforme del Patto di stabilità. L’incontro è iniziato verso le 23: i due non si vedevano da tanto tempo, e che parlino proprio di ...

La premier Giorgia, che bollava il rinvio della ratifica del regolamento un "successo italiano", ieri ha tentato la carta Von der Layer per evitare una figuraccia: convincere la numero uno ...È stato un faccia a faccia di un'ora e 40 minuti il vertice del disgelo tra. Un incontro senza delegazioni nell'hotel Amigo dove entrambi alloggiano (e dove c'è anche il cancelliere Scholz), nel centro storico di Bruxelles. È stato il primo bilaterale tra i ...BILATERALE CON- L'incontro a Bruxelles tra Emmanuele Giorgia'è stato un'occasione per discutere le opportunità di cooperazione su questioni importanti per entrambi i Paesi, ...

Meloni-Macron, il faccia a faccia disgelo dura oltre un’ora e mezza. La premier: dalla Tunisia rischiamo 900... Corriere della Sera

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un "grave avvertimento" ai colleghi capi di Stato e di governo sui rischi che si corrono se la situazione in Tunisia… Leggi ...«Vedo adesso il primo ministro Morawiecki, ho in programma un incontro con il primo ministro greco, forse anche allargato ad altri Paesi, in particolare sulle materie della governance e sono in ...