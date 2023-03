Meloni, incontro notturno con un Macron turbato dalle notizie sulle proteste in Francia (Di venerdì 24 marzo 2023) Prove di disgelo, o almeno così sembra. Dopo un autunno teso, almeno nelle relazioni bilaterali, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron tornano a parlarsi in un lungo tete-a-tete senza delegazioni al termine del primo giorno di Consiglio Europeo. Si tratta del primo bilaterale (ufficiale) tra i due, durato circa un’ora e mezza, dopo le tensioni scoppiate sulla vicenda migranti e sulla riunione che, lo scorso febbraio, prima del summit dei 27, Macron organizzò con Volodymyr Zelensky all’Eliseo invitando il solo cancelliere tedesco, Olaf Scholz. L’incontro, svoltosi a Bruxelles, l’ha chiesto lui. La guerriglia urbana Lasciandosi alle spalle la guerriglia urbana francese contro la contestata riforma delle pensioni voluta fortemente dall’inquilino dell’Eliseo e approvata ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Prove di disgelo, o almeno così sembra. Dopo un autunno teso, almeno nelle relazioni bilaterali, la premier italiana Giorgiae il presidente francese Emmanueltornano a parlarsi in un lungo tete-a-tete senza delegazioni al termine del primo giorno di Consiglio Europeo. Si tratta del primo bilaterale (ufficiale) tra i due, durato circa un’ora e mezza, dopo le tensioni scoppiate sulla vicenda migranti e sulla riunione che, lo scorso febbraio, prima del summit dei 27,organizzò con Volodymyr Zelensky all’Eliseo invitando il solo cancelliere tedesco, Olaf Scholz. L’, svoltosi a Bruxelles, l’ha chiesto lui. La guerriglia urbana Lasciandosi alle spalle la guerriglia urbana francese contro la contestata riforma delle pensioni voluta fortemente dall’inquilino dell’Eliseo e approvata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ???????? Si è appena concluso a Bruxelles il bilaterale tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed il presidente… - ultimora_pol : In corso un incontro bilaterale fra Giorgia #Meloni e il presidente francese Emmanuel #Macron @ultimora_pol - Mov5Stelle : Abbiamo chiesto in Aula quali misure il Governo intenda adottare per venire incontro alle famiglie schiacciate dagl… - MaxFerrari : RT @EsteriLega: La bomba immigrati Meloni avvisa l’Europa «Se la Tunisia crolla 900mila profughi pronti a sbarcare» Il premier alla cena… - Bianca34874951 : RT @NicolaPorro: ?? #Meloni e #Macron arrivano separati in hotel. Poi l'incontro da soli, faccia a faccia. Trapela qualcosa: cosa si sono de… -