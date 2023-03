Meloni in Ue: migranti, monito sulla Tunisia e bilaterale con Macron (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa a mezzanotte e mezzo passata la prima giornata al vertice Ue di Giorgia Meloni. La premier, al termine della discussione con i leader europei – dove ha espresso preoccupazione sulla situazione in Tunisia, con arrivi in Italia triplicati -, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron per un bilaterale nell’albergo francese dove entrambi alloggiano. Il faccia a faccia, il primo dall’ottobre scorso dopo le tensioni seguite al tema dei migranti, è durato un’ora e 40 minuti e si è svolto senza le rispettive delegazioni. IL VERTICE UE E IL “GRAVE AVVERTIMENTO” sulla Tunisia – La premier Giorgia Meloni, discutendo con i leader al vertice Ue, ha posto l’accento sulla situazione in ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Si è conclusa a mezzanotte e mezzo passata la prima giornata al vertice Ue di Giorgia. La premier, al termine della discussione con i leader europei – dove ha espresso preoccupazionesituazione in, con arrivi in Italia triplicati -, ha incontrato il presidente francese Emmanuelper unnell’albergo francese dove entrambi alloggiano. Il faccia a faccia, il primo dall’ottobre scorso dopo le tensioni seguite al tema dei, è durato un’ora e 40 minuti e si è svolto senza le rispettive delegazioni. IL VERTICE UE E IL “GRAVE AVVERTIMENTO”– La premier Giorgia, discutendo con i leader al vertice Ue, ha posto l’accentosituazione in ...

