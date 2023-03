“Meloni è tornata da Bruxelles con un pugno di mosche”: Silvestri (M5s) attacca la presidente del Consiglio (Di venerdì 24 marzo 2023) “Questo Consiglio europeo fotografa le differenze fra Conte e la Meloni, il primo è partito in condizioni avverse ed è tornato dall’Europa con 210 miliardi, la seconda è partita con tanti slogan ed è tornata con un pugno di mosche. Nulla su immigrazione e una strategia estremamente pericolosa per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina che rischia di portarci in guerra. Per questo ribadiamo il nostro no alle armi”. Così Francesco Silvestri, capogruppo 5 stelle alla Camera dei deputati, fuori da Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) “Questoeuropeo fotografa le differenze fra Conte e la, il primo è partito in condizioni avverse ed è tornato dall’Europa con 210 miliardi, la seconda è partita con tanti slogan ed ècon undi. Nulla su immigrazione e una strategia estremamente pericolosa per quanto riguarda il conflitto Russia-Ucraina che rischia di portarci in guerra. Per questo ribadiamo il nostro no alle armi”. Così Francesco, capogruppo 5 stelle alla Camera dei deputati, fuori da Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Questa mattina in Aula la presidente Meloni è tornata sul tema del Mes, affermando più o meno testualmente: “Non c’… - Giuggio72684862 : RT @lvoir: Insomma è tornata a mani vuote su tutto ?? In effetti #Meloni l'aveva detto: 'non farò come Conte' ehhh non tutti hanno la capac… - GiovanniGrop : RT @OrNella645587: Eh niente volevo avvisarvi che anche ieri la sciacqualattuga è tornata con una mano davanti e l'altra dietro La pacchia… - AltronT : RT @Il_Vitruviano: La Meloni è tornata con un pugno di mosche in mano. E ha detto che dovreste provarle e che sono buonissime... - namarte15 : RT @lvoir: Insomma è tornata a mani vuote su tutto ?? In effetti #Meloni l'aveva detto: 'non farò come Conte' ehhh non tutti hanno la capac… -