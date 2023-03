Meloni e Macron, incontro a Bruxelles. La premier: 'Rischio 900mila arrivi dalla Tunisia' (Di venerdì 24 marzo 2023) Primo vertice ufficiale fra i due leader dopo la contesa sui migranti e le navi Ong. Un'ora e quaranta minuti di colloquio sulla gestione dei flussi migratori, il sostegno all'Ucraina, la politica ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Primo vertice ufficiale fra i due leader dopo la contesa sui migranti e le navi Ong. Un'ora e quaranta minuti di colloquio sulla gestione dei flussi migratori, il sostegno all'Ucraina, la politica ...

Faccia a faccia Macron - Meloni . Sul tavolo anche il nodo migranti ... la linea francese è stata spesso battuta da altre più forti, anche se l'ultimo meeting di Bruxelles aveva visto lo scontro proprio tra Meloni e Macron per la scelta franco - tedesca di incontrare il ... Meloni e Macron, incontro a Bruxelles. La premier: 'Rischio 900mila arrivi dalla Tunisia' Primo vertice ufficiale fra i due leader dopo la contesa sui migranti e le navi Ong. Un'ora e quaranta minuti di colloquio sulla gestione dei flussi migratori, il sostegno all'Ucraina, la politica ... Cosa può imparare Meloni dal metodo Macron Sfidare l'opinione pubblica per salvare il futuro dei giovani. Oltre la piazza c'è di più La riforma delle pensioni fortissimamente voluta da Emmanuel Macron, così voluta da Macron al punto da aver scelto di sottrarre la legge alla discussione in Parlamento utilizzando i poteri straordinari di cui è dotato il capo di stato francese, ha scosso l'opinione pubblica europea, ... Meloni-Macron, il faccia a faccia nella notte in albergo: sul tavolo i dossier su nucleare e sbarchi Scelgono una sala privata. Al bar dell'hotel Amigò è già seduto il Cancelliere tedesco con il suo staff. Macron e Meloni invece dicono arrivederci ai loro collaboratori e fanno insieme la scalinata ... La Meloni torna a mani vuote dal Consiglio europeo Altro euro flop della Meloni. Al Consiglio europeo chiede una riforma più soft ... a strappare dopo mesi di gelo è un incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron. Nel capitolo sulla ...