Meloni dopo il Consiglio Ue | l’intesa ritrovata con Macron | «Con lui c’è voglia di collaborare Sui migranti cambio di passo in Europa» – Il video

(Di venerdì 24 marzo 2023) «L’Italia può dirsi molto soddisfatta: avevamo lavorato molto bene sulla bozza di conclusioni». Lo ha detto la premier Giorgianel punto stampa aleuropeo di Bruxelles. Sull’immigrazione, per la presidente del«c’è stato undiimpresso nello scorso, ma adesso – spiega – la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell’Ue» con una «verifica dell’implementazione dei risultati nel prossimoeuropeo. Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un’iniziativa singola», ha dettoal termine deleuropeo. «Lavoriamo alla concretezza dei risultati che mi sembrano buoni e dimostrano la buona fede nell’affrontare questa materia». Per cui l’Italia può dirsi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : Per la rubrica Meloni prima e dopo. - ladyonorato : La domanda è: dopo tutto ciò che è accaduto e l’emersione dei dati occultati dalle agenzie del farmaco sugli effett… - stanzaselvaggia : Dopo due settimane, dopo aver trovato il tempo anche per il karaoke, Meloni si degna di incontrare dei superstiti d… - davimar5280 : RT @serebellardinel: La scena di miseria di #Meloni che fugge dopo intervento di #Conte, era scontata! Quello che lascia senza parole è que… - Coconuttss66 : RT @Adriano72197026: “Meloni cosa aspetti a rimuovere sta gentaglia?” Francesca Donato durissima contro il governo dopo l’ennesimo scandalo… -

Il presidente del Consiglio Giorgia, impegnata a Bruxelles, ha inviato un messaggio per ... Il Capo dello Stato ha deposto una corona di alloro sulla lapide che ricorda i martiri e,aver ...Il 22 marzo, nel suo discorso di replica alla Camerale comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo, la presidente del Consiglio Giorgiaha rivendicato il contributo dato dal suo governo per bloccare l'approvazione ...il duello in Parlamento con la premier Giorgia, Angelo Bonelli rimette i celeberrimi sassi nel letto del fiume Adige. Il co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza ...

Conte contro Meloni: “Ci porta in guerra”. Presidente del Consiglio irritata, lascia l’Aula… Il Fatto Quotidiano

Dopo la liberazione della capitale Caruso fu condannato e giustiziato ... ha replicato la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo così ad una domanda sulle polemiche sulle sue ...«Con Giorgia Meloni abbiamo avuto una discussione molto buona che ci ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le questione sulle quali possiamo agire insieme». Lo ha detto il presidente ...