Meloni dopo il Consiglio Europeo | «Molto soddisfatta»

«L'Italia può dirsi Molto soddisfatta delle conclusioni del Consiglio Europeo». Lo ha affermato il premier Giorgia Meloni, al termine del summit in un punto con la stampa. Sul tema migranti c'è stato «un cambio di passo impresso nello scorso Consiglio ma adesso la migrazione rimane una priorità degli obiettivi dell'Ue», ha aggiunto, con una «verifica dell'implementazione dei risultati nel prossimo Consiglio Europeo. Questo dimostra che non si trattava di uno spot e di un'iniziativa singola». «Lavoriamo alla concretezza dei risultati che mi sembrano buoni e dimostrano la buona fede nell'affrontare questa materia per cui l'Italia può dirsi soddisfatta», ha concluso.

