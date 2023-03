Meloni: «Cambio di passo Ue sui migranti, soddisfatti». Macron: «Con l'Italia chiarite molte cose, fermare flussi dalla Tunisia» (Di venerdì 24 marzo 2023) «Con Giorgia Meloni abbiamo avuto una discussione molto buona che ci ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le questione sulle quali possiamo agire insieme». Lo ha detto il... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 24 marzo 2023) «Con Giorgiaabbiamo avuto una discussione molto buona che ci ha permesso di chiarire molti argomenti e di definire le questione sulle quali possiamo agire insieme». Lo ha detto il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : A GIORGIA….E MO’ BASTA PERÒ EH. Appello alla Presidente Meloni: se non vuole ratificare la riforma del Mes, pace. N… - marattin : Una proposta, quindi, alla Presidente Meloni: non vuole ratificare il Mes? Allora lo dica, non le chiederemo neanch… - saeedba20454964 : RT @MediasetTgcom24: Meloni: 'Soddisfatta da vertice Ue, sui migranti c'è stato un cambio di passo' #meloni #24marzo - TgLa7 : Migranti: #Meloni, da Ue cambio passo. Tema è priorità - solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: 'L'Italia può dirsi molto soddisfatta' delle conclusioni del Consiglio europeo. 'C'è un cambio di passo Ue sui migranti.… -