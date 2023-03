Meloni al Consiglio Ue, seconda giornata di vertice (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo l’intervento di ieri e il bilaterale del disgelo con Macron durato circa due ore, la premier Giorgia Meloni è arrivata al Consiglio europeo per la seconda giornata del vertice. Questa mattina è prevista la riunione dell’euro summit allargata ai 27, con la presenza del presidente della Bce Christine Lagarde e del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe. La presidente del Consiglio italiana ha intanto avuto questa mattina un incontro “proficuo e cordiale” con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a margine dei lavori dell’Eurosummit. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – Dopo l’intervento di ieri e il bilaterale del disgelo con Macron durato circa due ore, la premier Giorgiaè arrivata aleuropeo per ladel. Questa mattina è prevista la riunione dell’euro summit allargata ai 27, con la presenza del presidente della Bce Christine Lagarde e del presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe. La presidente delitaliana ha intanto avuto questa mattina un incontro “proficuo e cordiale” con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a margine dei lavori dell’Eurosummit. E’ quanto si apprende da fonti diplomatiche. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : ?? La presidenza del Consiglio dei ministri, il governo Meloni, non si è costituita parte civile nell'udienza preli… - AlessiaMorani : Anche questa volta il presidente #Meloni torna dal Consiglio Europeo con un pugno di mosche in mano. Quando si dice l’autorevolezza eh - DantiNicola : Nessun ministro accanto alla Presidente del Consiglio, un solo intervento in aula. Oggi alla Camera, come ieri in S… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Armi a Kiev, migranti e no all'austerity @GiorgiaMeloni convince l'#Europa #24marzo - DottLiberismo : RT @riccardomagi: La realizzazione del PNRR è in ritardo; su balneari si va verso procedura infrazione; su migranti si rivendicano risultat… -