Meloni a Bruxelles insiste sul tema migranti

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI - I passi in avanti sul fronte dell'immigrazione si vedranno al prossimo vertice Ue di giugno, in ogni caso la premier Giorgiasi ritiene soddisfatta sul fatto che il dossier stia diventando "uncentrale" in Europa, "una cosa impensabile fino a qualche mese fa". A, il capo dell'esecutivo ha lanciato di nuovo l'allarme per l'emergenza che si sta verificando nel Mediterraneo, ponendo l'attenzione soprattutto sul rischio che ci sia un vertiginoso aumento sulle coste italiane di arrivi dalla Tunisia, da qui la necessità di sbloccare i fondi del Fondo monetario internazionale. "La guerra innesca crisi alimentari e di conseguenza da vita a crisi migratorie", ha detto nel suo intervento, durante la sessione di lavoro con il segretario generale dell'Onu, Guterres. "Il dossierverrà ...