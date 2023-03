Medico trovato morto in provincia di Potenza | si indaga per omicidio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Giallo in Basilicata, dove siperper la morte di Lorenzo Puccillo, 70 anni,sociale del Picerno calcio (Lega Pro, Girone C),mercoledì scorso in un terreno di sua proprietà a Pescopagano, indi. In un primo momento si era ritenuto che la sua morte fosse avvenuta per le conseguenze dell'attacco di un animale. Oggi, invece, durante l'autopsia sarebbero state scoperte ferite compatibili con colpi di arma da fuoco, in particolare di un fucile.Il cadavere di Puccillo è stato visto la mattina di mercoledì da un agricoltore della zona che ha avvertito i carabinieri. In un primo tempo il cadavere è stato trasportato all'Ospedale di Pescopagano, nel Potentino, secondo i primi accertamenti Puccillo era stato colpito da uno ...

Il medico trovato morto in Basilicata: dopo l'autopsia si indaga per omicidio RaiNews

