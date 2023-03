Maxi truffa sulla benzina | la Finanza sequestra 149 milioni di euro e 17 pompe in Emilia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IvoMauro1 : E dopo il tonfo di Deutsch Bank seguirà quello di qualche banca francese. Poi, forse, si capirà che la gestione del… - vale2bertoni : RT @Stelio_Bonsegna: Maxi-truffe sui bonus edilizi: immobili inesistenti e tre miliardi di crediti fiscali falsi - peracolta : RT @DavideR46325615: +++Palermo 20/3/2023+++ La MAXI TRUFFA del bonus cultura: Incassa oltre 470mila €uro sostituendosi agli studenti. Arre… - aldo1058 : RT @DavideR46325615: +++Palermo 20/3/2023+++ La MAXI TRUFFA del bonus cultura: Incassa oltre 470mila €uro sostituendosi agli studenti. Arre… - giovannicaltab3 : RT @DavideR46325615: +++Palermo 20/3/2023+++ La MAXI TRUFFA del bonus cultura: Incassa oltre 470mila €uro sostituendosi agli studenti. Arre… -

... per le caratteristiche del sistema di vendite utilizzato e per gli allettanti e rapidi guadagni promessi che hanno attirato centinaia di consumatori , ha evidenziato una vera e propriaa ...I truffati sono 6mila e si sono ritrovati in unaassemblea in piazza per decidere cosa fare , ...tutela dei loro diritti sia in sede penale e civile in quanto vittime di una vera e propria'...... prima increduli per quanto accaduto e per ilbuco da ripianare, passano ora all'azione. ...per la tutela dei loro diritti sia in sede penale e civile in quanto vittime di una vera e propria'...

La maxi truffa sul bonus edilizio: sequestrati crediti per 1,7 miliardi di euro RaiNews

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...C'è anche un 63enne italiano di Moncalieri tra i 21 indagati dalla guardia di finanza di Napoli e Avellino per la vicenda delle frodi sui crediti d'imposta che sarebbero stati incassati senza averne a ...