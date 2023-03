Maxi sbarco a Lampedusa, un barcone con 202 migranti raggiunge l’isola. A bordo anche 45 donne e 4 minori (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora un Maxi sbarco a Lampedusa: dopo una notte di soccorsi che aveva portato sull’isola già 167 migranti dislocati a bordo di quattro differenti imbarcazioni, la Guardia costiera è corsa in aiuto di un altro barcone a bordo del quale viaggiano 202 persone, inclusi 4 minori e 45 donne. Giornata di sbarchi a Lampedusa. Un barcone sul quale viaggiavano 202 migranti, tra i quali c’erano anche 45 donne e 4 minori, ha raggiunto l’isola dopo essere stato soccorso dal pattugliatore Cp324 della Guardia costiera. L’imbarcazione, che vanta una lunghezza di circa otto metri, era partita nella mattinata di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Ancora un: dopo una notte di soccorsi che aveva portato sulgià 167dislocati adi quattro differenti imbarcazioni, la Guardia costiera è corsa in aiuto di un altrodel quale viaggiano 202 persone, inclusi 4e 45. Giornata di sbarchi a. Unsul quale viaggiavano 202, tra i quali c’erano45e 4, ha raggiuntodopo essere stato soccorso dal pattugliatore Cp324 della Guardia costiera. L’imbarcazione, che vanta una lunghezza di circa otto metri, era partita nella mattinata di ...

Migranti: maxi sbarco a Lampedusa, arrivati in 202

LAMPEDUSA, 24 MAR Un barcone con 202 migranti, fra cui 45 donne e 4 minori, è giunto a Lampedusa. A soccorrerlo è stato il pattugliatore Cp324 della Guardia costiera. L'imbarcazione di circa 8 metri era partita dalla Tunisia. Hanno riferito di aver pagato 3 mila dinari tunisini per il viaggio. Fra la notte e l'alba, a Lampedusa, erano già sbarcati altri 167 migranti.

Migranti, Tajani: mai lasciato morire nessuno

MAXI SBARCO A LAMPEDUSA - Maxi sbarco intanto all'alba a Lampedusa. In 234 sono stati intercettati a circa 30 miglia a sud dell'isola da una motovedetta della Guardia costiera. Tra loro anche 3 donne.

Migranti, maxi sbarco in Calabria: 546 soccorsi in mare in arrivo tra Reggio, Crotone e Roccella

Lo sbarco è previsto intorno alle 14 mentre altre due unità della Guardia costiera sono dirette a Crotone con altre 216 persone. A Reggio Calabria, invece, alle 15 circa è previsto l'arrivo di 110 persone. Il team di Medici Senza Frontiere (Msf) a bordo della Geo Barents ha soccorso 190 migranti.