Maxi Multa da oltre 12 milioni a Viagogo per biglietti on line (Di venerdì 24 marzo 2023) Sarebbero almeno 68 gli eventi tenutisi durante tutto l’arco del 2022, e i cui biglietti venivano venduti anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali. Per questo, ora, arriva una Maxi Multa dal valore di oltre 12 milioni di euro per la violazione delle norme in materia di secondary ticketing. A riceverla è stata la societa? di diritto svizzero Viagogo AG che ha attualmente in gestione una piattaforma globale di vendita online sul mercato secondario di biglietti per eventi. Ecco di seguito il dettaglio. L’accertamento è stato condotto dalla Guardia di Finanza, dal reparto specializzato in operazioni e indagini di tal tipo. Case, terreni e auto di lusso tra Roma, Pomezia e Porto Cervo: confiscati beni per 60 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) Sarebbero almeno 68 gli eventi tenutisi durante tutto l’arco del 2022, e i cuivenivano venduti anche a prezzi superiori di 10 volte rispetto a quelli nominali. Per questo, ora, arriva unadal valore di12di euro per la violazione delle norme in materia di secondary ticketing. A riceverla è stata la societa? di diritto svizzeroAG che ha attualmente in gestione una piattaforma globale di vendita onsul mercato secondario diper eventi. Ecco di seguito il dettaglio. L’accertamento è stato condotto dalla Guardia di Finanza, dal reparto specializzato in operazioni e indagini di tal tipo. Case, terreni e auto di lusso tra Roma, Pomezia e Porto Cervo: confiscati beni per 60 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Maxi Multa da oltre 12 milioni a Viagogo per biglietti on line - SIENANEWS : Bracconaggio sul lago di Chiusi, sequestrati 760 chilogrammi di pescato, maxi-multa per 30mila euro... - PerugiaToday : Perugia, fermato dalla polizia stradale sulla E45: maxi multa - MirkoCeroli : Bene! Avanti con videosorveglianza e fototrappole mirate. L'uomo che abbandonava i rifiuti nei campi in Brianza: in… - RosannaMarani : L'uomo che abbandonava i rifiuti nei campi in Brianza: inseguimento e maxi multa -