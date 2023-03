Max Biaggi | «Una pizza con Valentino Rossi? Certo ma da soli | senza manager né giornalisti»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Libero intervista Maxche parla anche del suo rapporto con. Parla del record con la moto elettrica, ha toccato 470 all’ora. «Abbiamo preparato l’impresa per tre lunghi anni e siamo andati a realizzarlo al Kennedy Space Center, in Florida. È una sensazione impossibile da descrivere a parole. All’inizio i numeri scorrevano via velocissimi, poi quando arrivavi a 445-450 km/h aumentavano con una lentezza esasperante fino a toccare quella velocità assurda, una cosasenso, incredibile. E realizzata con ruote da 17”, quelle di una MotoGP, e con gomme Michelin». Di recente hai ammesso: io esiamo stati due cretini a farci la guerra sui media, abbiamo dato pane per fare titoloni e articoli frizzanti. Non ci siamo mai messi attorno a un tavolo per chiarire la rivalità che ...

Una corsa divertente all'interno degli studi televisivi della Rai. Protagonisti sonoe Alessandro Cattelan che si sono affrontati in un percorso decisamente alternativo con le minimoto., svantaggiato in tutti i modi, a un certo punto sorpassa e diventa leader della ...Di queste Aprilia si sapeva che le carene avrebbero ospitato CryptoData (title sponsor) e Sterilgarda, portato in dote dache aiuterà il team nella gestione sportiva. C'è poi Wispr - per ...Il motivo potrebbe essere un 'regalo' didi Cosimo Curatola Q uella del Team Aprilia RNF era l'ultima presentazione in scaletta per la MotoGP, prevista per il 16 marzo a nove giorni ...

Max Biaggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Libero parlando, tra le altre cose, anche del suo rapporto con Valentino Rossi. Si sofferma anche sul record con la moto elettrica, ha ...