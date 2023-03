Mauro Icardi, nuove accuse di molestie da parte di Candela Lecce: “È una persona psicologicamente disturbata, voglio che sparisca dalla mia vita” (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ex giocatore di Inter e Sampdoria Mauro Iacardi è stato accusato di molestie dall’influencer argentina Candela Lecce. Proprio ora che pace sembrava fatta con Wanda Nara, ecco profilarsi all’orizzonte nuovi guai per Iacardi. Lecce ha infatti rilasciato un’intervista al programma argentino “Mitre Live“, denunciando i comportamenti del giocatore, a suo dire assillanti, e pubblicando come prova dei messaggi privati che i due si sarebbero scambiati. “Da quella volta in cui mi sono esposta ho parlato della situazione, sto vivendo un momento triste, brutto, ci sono molestie che non so se siano funzionali allo spettacolo o cosa, non ho smesso di ricevere messaggi. E questa volta ho detto di no, ho taciuto fino ad ora ma non mi piace per niente, mi ha detto delle frasi tipo ‘questo è per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) L’ex giocatore di Inter e SampdoriaIacardi è stato accusato didall’influencer argentina. Proprio ora che pace sembrava fatta con Wanda Nara, ecco profilarsi all’orizzonte nuovi guai per Iacardi.ha infatti rilasciato un’intervista al programma argentino “Mitre Live“, denunciando i comportamenti del giocatore, a suo dire assillanti, e pubblicando come prova dei messaggi privati che i due si sarebbero scambiati. “Da quella volta in cui mi sono esposta ho parlato della situazione, sto vivendo un momento triste, brutto, ci sonoche non so se siano funzionali allo spettacolo o cosa, non ho smesso di ricevere messaggi. E questa volta ho detto di no, ho taciuto fino ad ora ma non mi piace per niente, mi ha detto delle frasi tipo ‘questo è per i ...

