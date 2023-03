(Di venerdì 24 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Siamodeistretti con l'anche dal punto di vistale. L'identità del nostro Paese si basa sul rispetto delle culture, sull'ammirazione della storia umana collettiva. Abbiamo sempre cercato un contatto con gli intellettuali del mondo e per questo la nostra nazione ha rappresentato un faro per la. Speriamo che seminare ladell'affetto tra tutti i popoli del mondo aiuti la convivenza e la pace tra i popoli". Lo ha detto Mohamed Oulddella, della Gioventù, dello Sport e dei Rapporti con il Parlamento della Repubblica islamica della, intervenendo all'iniziativa "Nouakchott Capitale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Mauritania, ministro Cultura Soueidatt: “Orgogliosi dei partenariati culturali con Italia” - akhetaton11 : RT @GabrieleCarrer: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Taj… - fra_lau16 : RT @GabrieleCarrer: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Taj… - wesatimes : Il Ministro Saharawi incontra il Partito Tawasul della Mauritania. #Wesatimes - luigi_ambruosi_ : RT @GabrieleCarrer: Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Taj… -

Lo ha detto Mohamed Ould Soueidatt,della Cultura, della Gioventù, dello Sport e dei Rapporti con il Parlamento della Repubblica islamica della, intervenendo all'iniziativa " ...In quattro,, Nigeria (negli stati del nord che hanno adottato la legge islamica), ... Ildell'educazione Ezekiel Machogu ha annunciato misure per impedire l'infiltrazione Lgtbq nei ......- ha detto ieri il Segretario generale Jens Stoltenberg - lavoriamo con partner comee ... anche ieri il segretario di Stato Antony Blinken e ildegli Esteri Antonio Tajani hanno ...

Mauritania, ministro Cultura Soueidatt: "Orgogliosi dei partenariati ... Adnkronos

"Siamo grati per l'impegno del suo governo", ha detto Minniti rivolgendosi al ministro della Cultura Mohamed Ould Soueidatt. "L'alta formazione e la cultura sono importanti per Paesi giovani come la ...Non c'è alcuna base militare russa in Mauritania, né sono in essere accordi di tipo militare. Lo ha dichiarato Ahmedou Ould Abdallah, ...