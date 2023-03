Maura Sarno delegata di Buonopane | “Un onore | metterò tutto il mio impegno”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Tra le figure politiche nominate dal Presidente della Provincia in qualità di collaboratori a supporto esclusivo del Presidente e degli uffici di Gabinetto, c’è anche, imprenditrice ed ex assessore comunale di Avellino in quota Movimento 5 Stelle. “Per me e’ unricevere la Delega dal Presidente della Provincia di Avellino “ Legalita’ e Sicurezza“. Consapevole dell’importanza della sfida che mi attendeil mio- commenta la Sarano- Il lavoro da fare è tanto, ma so di avere al mio fianco il Movimento 5 Stelle, dal Presidente Giuseppe Conte, a tutti i portavoce del MoVimento a ogni livello, i coordinatori , ma sopratgli attivisti che mi hanno sostenuta aiutato ed ...