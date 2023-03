Maturità, il presidente della commissione è garante delle procedure: 1250 euro lordi il compenso (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro il 29 marzo i consigli di classe designano i commissari interni degli esami di Stato del II ciclo d'istruzione. Entro il 5 aprile presidenti e commissari esterni presentano le domande su Istanze online. Quest'anno le commissioni delle Maturità saranno infatti nuovamente miste: tre membri esterni e tre interni. Durante Question time del 20 marzo, in diretta su Orizzonte Scuola, Cristina Costarelli presidente di ANP Lazio ha risposte ad alcune domande poste dai nostri utenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro il 29 marzo i consigli di classe designano i commissari interni degli esami di Stato del II ciclo d'istruzione. Entro il 5 aprile presidenti e commissari esterni presentano le domande su Istanze online. Quest'anno le commissionisaranno infatti nuovamente miste: tre membri esterni e tre interni. Durante Question time del 20 marzo, in diretta su Orizzonte Scuola, Cristina Costarellidi ANP Lazio ha risposte ad alcune domande poste dai nostri utenti. L'articolo .

