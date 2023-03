Matteo Messina Denaro, presto la miniserie in due puntate sul boss (Di venerdì 24 marzo 2023) catturato lo scorso 16 febbraio. In lavorazione anche un film A dare l’annuncio è stato il produttore Pietro Valsecchi, che all’Ansa ha annunciato la lavorazione di una miniserie in due puntate che verterà sulla carriera criminale e la cattura di Matteo Messina Denaro. Il produttore è già al lavoro con Pasquale Scimeca e la sceneggiatura sarebbe già a buon punto: “la sceneggiatura – ha dichiarato all’ANSA Valsecchi – è già in fase molto avanzata e così il lavoro di casting”. Ancora non si hanno notizie certe su chi interpreterà il boss, ma l’attore sarebbe già stato scelto: “Abbiamo già individuato il protagonista, ma lo annuncerò quando avrà firmato. Siamo pronti a girare in estate per portare sugli schermi la miniserie a inizio 2024.” Leggi anche: Morte di Ciccio e ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) catturato lo scorso 16 febbraio. In lavorazione anche un film A dare l’annuncio è stato il produttore Pietro Valsecchi, che all’Ansa ha annunciato la lavorazione di unain dueche verterà sulla carriera criminale e la cattura di. Il produttore è già al lavoro con Pasquale Scimeca e la sceneggiatura sarebbe già a buon punto: “la sceneggiatura – ha dichiarato all’ANSA Valsecchi – è già in fase molto avanzata e così il lavoro di casting”. Ancora non si hanno notizie certe su chi interpreterà il, ma l’attore sarebbe già stato scelto: “Abbiamo già individuato il protagonista, ma lo annuncerò quando avrà firmato. Siamo pronti a girare in estate per portare sugli schermi laa inizio 2024.” Leggi anche: Morte di Ciccio e ...

