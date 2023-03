Matteo Messina Denaro: in arrivo una fiction sul boss di ‘cosa nostra’ (Di venerdì 24 marzo 2023) Matteo Messina Denaro - da Quarto Grado (Mediaset) La vita del boss di cosa nostra Matteo Messina Denaro arriva in televisione. A dare l’annuncio è stato Pietro Valsecchi, che realizzerà una miniserie in due puntate, ispirata alle vicende di cronaca che hanno visto coinvolto il latitante nel corso degli anni. La fiction sarà prodotta da Italent, la nuova società di produzione che ha a capo proprio Valsecchi. Stando alle intenzioni di quest’ultimo, le riprese dovrebbero partire nel corso dell’estate, mentre la messa in onda sarebbe prevista per l’inizio del 2024. Non a caso, il produttore è già al lavoro anche per ciò che concerne la scrittura, firmata anche da Pasquale Scimeca. “La sceneggiatura è già in fase molto avanzata e così il lavoro di ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 24 marzo 2023)- da Quarto Grado (Mediaset) La vita deldi cosa nostraarriva in televisione. A dare l’annuncio è stato Pietro Valsecchi, che realizzerà una miniserie in due puntate, ispirata alle vicende di cronaca che hanno visto coinvolto il latitante nel corso degli anni. Lasarà prodotta da Italent, la nuova società di produzione che ha a capo proprio Valsecchi. Stando alle intenzioni di quest’ultimo, le riprese dovrebbero partire nel corso dell’estate, mentre la messa in onda sarebbe prevista per l’inizio del 2024. Non a caso, il produttore è già al lavoro anche per ciò che concerne la scrittura, firmata anche da Pasquale Scimeca. “La sceneggiatura è già in fase molto avanzata e così il lavoro di ...

