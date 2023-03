Matteo Berrettini | “Sono in un momento no L’amore con Melissa non c’entra”

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 marzo 2023) “Adesso sto bene, ho avuto dei momenti un po’ complicati in questa stagione che fanno parte della vita che ho scelto.undi down, come capita. In ogni carriera cialti e bassi”. Cosìai microfoni di Sky Sport in vista dell’esordio nel torneo Atp Masters 1000 di Miami, a proposito del suo inizio difficile di stagione. “Sto lavorando molto bene con il mio team, ho piena fiducia in loro e stiamo facendo un ottimo lavoro per cercare di stare bene sia mentalmente che fisicamente”, aggiunge il tennista azzurro ex top ten. “So che il livello c’è, sto lottando e sto facendo il possibile per tornare al livello che mi compete”, conclude. Una crisi interiore che, nell’ultima partita persa al Challenger di Phoenix contro Alexander Shevchenko, lo ha portato a sfogarsi con se ...