Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : AVANZA BERRETTINI ???? Al Challenger di Phoenix Matteo Berrettini vince una dura battaglia contro Vukic, battuto per… - WeAreTennisITA : MATTEO TORNA A VINCERE ?? Nel torneo Challenger di Phonenix Matteo Berrettini vince il derby azzurro contro Bellucci… - infoitsport : Matteo Berrettini: “come in tutte le carriere ci sono momenti in cui le cose vanno meno bene. Ma sto facendo tutto… - infoitsport : Tennis, Matteo Berrettini: 'Tornerò al livello che mi compete, mi sento pronto' - Fprime86 : RT @GeorgeSpalluto: Sarà Mackenzie McDonald l'avversario di Matteo Berrettini al 2° turno. L'americano ha sconfitto 64 62 Daniel Galan. 2-0… -

Melissa Satta einnamorati a Montecarlo PRANZO SENZA FINE Fotogallery - 'Boss delle cerimonie', a nozze il nipote: festa grande al Castello CRTICHE SOCIAL Fotogallery - Chanel Totti alla guida della ...sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua carriera. Fuori al primo turno al Masters 1000 di Indian Wells , non ha fatto molta strada neanche al Challenger di Phoenix ,..., in Florida ha giocato solo due volte (l'ultima nel 2019, e non ha mai vinto un match: il 26enne romano, n.23 del ranking e 19 del seeding, debutterà al secondo turno contro lo ...

Matteo Berrettini in crisi, Melissa Satta vola a Miami TGCOM

Matteo Berrettini vuole rialzarsi dopo un periodo in cui sembra girare tutto storto. Il suo ritorno alle competizioni non è stato dei migliori, con il ritiro in Messico ed i ko difficili da digerire ...Melissa Satta e Matteo Berrettini fanno sul serio e ce lo hanno dimostrato chiaramente negli ultimi mesi. La loro relazione, nata da qualche mese, è stata ufficializzata con le presentazioni agli ...