Mattarella: crescita non basta, serve lotta a diseguglianze (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sappiamo che partecipazione e unità sono essenziali per la coesione. La dimensione della crescita da sola non basta, perché non può esservi divaricazione tra economia e società". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "Sappiamo che partecipazione e unità sono essenziali per la coesione. La dimensione dellada sola non, perché non può esservi divaricazione tra economia e società". Lo ha detto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Mattarella: crescita non basta, serve lotta a diseguglianze - cciaabg : RT @RaiNews: 'Le diseguaglianze territoriali accanto alla questione fondamentale del Mezzogiorno ripropongono oggi temi come quelli delle a… - RaiNews : 'Le diseguaglianze territoriali accanto alla questione fondamentale del Mezzogiorno ripropongono oggi temi come que… - GBolatto : RT @unioncamere: #ConferenzaCDC2023 Gli auguri di buon lavoro del presidente Mattarella: il Paese é riconoscente alle #cameredicommercio pe… - massimopiag : RT @unioncamere: #ConferenzaCDC2023 Il presidente della Repubblica Mattarella: La crisi attuale é una sfida che riguarda tutto il nostro si… -