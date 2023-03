Mattarella cita De Gasperi | È il momento di mettersi alla stanga  

Leggi su agi

(Di venerdì 24 marzo 2023) AGI -Alcide Deper spronare gli imprenditori e tutti a lavorare con efficacia per lo sviluppo economico dell'intero Paese e in particolare per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A Firenze, dove partecipa all'inaugurazione della conferenza nazionale delle Camere di commercio, Sergiosceglie le parole pronunciate dal fondatore della Democrazia cristianafine della Seconda Guerra mondiale, quando si doveva ricostruire l'Italia e fondare la democrazia, e invita tutti a "". Le sfide da affrontare sono molteplici, sottolinea il Presidente della Repubblica nel suo breve intervento: dal conflitto in Ucraina, all'impennata del costo della vita. "Non sono tempi facili - ricorda - a partire ...