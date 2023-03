Maternità surrogata | la proposta dell' associazione Coscioni

(Di venerdì 24 marzo 2023) Si riaccende lo scontro sulla, già reato in Italia in base alla legge 40; due proposte di legge di Lega e Forza Italia sono state depositate a Montecitorio in Commissione giustizia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ecco come era stato presentato il certificato europeo di filiazione, quello che dietro la maschera dei 'diritti dei… - StefanoFeltri : Il reato “universale” di maternità surrogata è impossibile da applicare (chi l'avrebbe mai detto che quella di… - Tommasocerno : Tommaso Cerno: la maternità surrogata è un mercato. Rivedere la legge per concedere l'adozione ai single - LauraRewind : RT @ResPubl79983835: ??? Putin vieta la maternità surrogata agli stranieri - Ultima Ora - ANSA - lwtxelle : RT @fab_brink: Cristiano Ronaldo e la sua compagna hanno fatto due figli con la maternità surrogata. Avete mai sentito qualcuno dire mezza… -

Si riaccende lo scontro sulla, già reato in Italia in base alla legge 40; due proposte di legge di Lega e Forza Italia sono state depositate a Montecitorio in Commissione giustizia per trasformarlo in "reato ...... attraverso un sondaggio, realizzato su coppie sia eterosessuali che omosessuali nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Asia, emerge che il 68% ha trovato la madretramite agenzia. Nel 12% ...... la loro portatrice gestazionale vive negli Stati Uniti, è una donna che lavora, ha un'assicurazione sanitaria " senza cui non avrebbe potuto prestarsi alla" ha già due figli ...