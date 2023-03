Masters 1000 Miami 2023: Sonego supera Thiem in due set all’esordio, ora c’è Evans (Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzo Sonego supera il round d’esordio nel Masters 1000 di Miami, sconfiggendo Dominic Thiem con il punteggio di 7-6(6) 6-2. Per l’azzurro, che in questo inizio di stagione ha conquistato già i quarti a Montpellier e Dubai, si tratta di una vittoria convincente, pur contro un Thiem che in questo inizio di 2023 sta faticando enormemente. Ora ci sarà un altro round sulla carta giocabile contro un Daniel Evans in crisi nera, reduce da cinque sconfitte consecutive sul circuito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Match che di fatto si è deciso nel tie-break del primo set, dopo un parziale in cui i servizi l’avevano fatta da padrona. Zero opportunità per i due giocatori in risposta, poi nel gioco decisivo era ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Lorenzoil round d’esordio neldi, sconfiggendo Dominiccon il punteggio di 7-6(6) 6-2. Per l’azzurro, che in questo inizio di stagione ha conquistato già i quarti a Montpellier e Dubai, si tratta di una vittoria convincente, pur contro unche in questo inizio dista faticando enormemente. Ora ci sarà un altro round sulla carta giocabile contro un Danielin crisi nera, reduce da cinque sconfitte consecutive sul circuito. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Match che di fatto si è deciso nel tie-break del primo set, dopo un parziale in cui i servizi l’avevano fatta da padrona. Zero opportunità per i due giocatori in risposta, poi nel gioco decisivo era ...

