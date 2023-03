Masters 1000 Miami 2023, l’avventura di Sinner verso la top 10 e il best ranking inizia con Djere (Di venerdì 24 marzo 2023) Due anni fa, sui campi dell’Hard Rock Stadium, Jannik Sinner giocò la prima (e finora unica) finale a livello Masters 1000 della sua carriera. Un torneo, il Miami Open, che non può che rievocare bei ricordi nella testa dell’altoatesino, nonostante quella sconfitta subita per mano di Hubert Hurkacz proprio nell’ultimo atto del 2021. È anche vero però che lo scorso anno, in un percorso che sembrava già ben delineato verso la seconda finale consecutiva in Florida, il numero 1 d’Italia si fermò nei quarti di finale contro Francisco Cerundolo per un problema di vesciche. DOVE VEDERE IL MATCH SEGUI LA DIRETTA LIVE Reduce dalla semifinale persa contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells, nell’edizione 2023 del Miami Open l’azzurro debutterà al secondo turno contro Laslo ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Due anni fa, sui campi dell’Hard Rock Stadium, Jannikgiocò la prima (e finora unica) finale a livellodella sua carriera. Un torneo, ilOpen, che non può che rievocare bei ricordi nella testa dell’altoatesino, nonostante quella sconfitta subita per mano di Hubert Hurkacz proprio nell’ultimo atto del 2021. È anche vero però che lo scorso anno, in un percorso che sembrava già ben delineatola seconda finale consecutiva in Florida, il numero 1 d’Italia si fermò nei quarti di finale contro Francisco Cerundolo per un problema di vesciche. DOVE VEDERE IL MATCH SEGUI LA DIRETTA LIVE Reduce dalla semifinale persa contro Carlos Alcaraz ad Indian Wells, nell’edizionedelOpen l’azzurro debutterà al secondo turno contro Laslo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : GLI OCCHI DELLA TIGRE! ?? Jannik #Sinner raggiunge ad Indian Wells la seconda semifinale in un Masters 1000 della… - WeAreTennisITA : ?? 'Un torneo perfetto'. Così Carlos Alcaraz sul suo straordinario #BNPPO23, titolo numero otto in carriera, terzo M… - SuperTennisTv : ?? Jannik non si ferma! ?? Si impone su Fritz, campione in carica, 6-4 4-6 6-4 e raggiunge la sua seconda SF in un… - Tennis_Ita : Miami Open, Auger-Aliassime: 'Il prossimo passo è vincere un Masters 1000' - Fprime86 : RT @federtennis: Dopo sei sconfitte consecutive nei Masters 1000, Lorenzo #Sonego ritrova la vittoria e batte per la seconda volta in carri… -