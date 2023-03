Masters 1000 Miami 2023: dove vedere Sinner-Djere oggi in TV e streaming (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’oggi Jannik Sinner fa il suo debutto all’ATP Miami 2023, secondo Masters 1000 della stagione. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, nel pomeriggio italiano l’altoatesino affronterà il serbo Laslo Djere, attuale numero 58 del ranking ATP. I due si sono affrontati a Indian Wells lo scorso anno, partita conclusasi con la netta vittoria di Jannik in due set (6-3, 6-3). Nelle due precedenti sfide, invece, ad avere la meglio era stato Djere: a Budapest nel 2019 e a Kitzbuhel nel 2020, ma da allora molte cose sono cambiate. Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Djere all’ATP Miami 2023 in televisione e in ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 marzo 2023) Quest’Jannikfa il suo debutto all’ATP, secondodella stagione. Dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, nel pomeriggio italiano l’altoatesino affronterà il serbo Laslo, attuale numero 58 del ranking ATP. I due si sono affrontati a Indian Wells lo scorso anno, partita conclusasi con la netta vittoria di Jannik in due set (6-3, 6-3). Nelle due precedenti sfide, invece, ad avere la meglio era stato: a Budapest nel 2019 e a Kitzbuhel nel 2020, ma da allora molte cose sono cambiate. Di seguito le informazioni suall’ATPin televisione e in ...

