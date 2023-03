Masters 1000 Miami 2023: buona la prima per Sinner, piegato in due set Djere (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannik Sinner inaugura con una vittoria il suo cammino nel Masters 1000 di Miami 2023 (cemento outdoor). Nell’incontro valevole per il secondo turno, l’azzurro ha rispettato il pronostico della vigilia, sconfiggendo in due set Laslo Djere dopo 1h22? di gioco. 6-4 6-2 il punteggio del match, più complicato del previsto per il classe 2001 ma comunque portato a casa con merito. Reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz, Sinner ha faticato ad adattarsi alle condizioni in Florida, attraversando un paio di passaggi a vuoto e commettendo qualche errore di troppo. Ciò che contava però era vincere e Jannik l’ha fatto, peraltro contro un avversario avanti 2-1 nei precedenti. Sinner vuole ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Jannikinaugura con una vittoria il suo cammino neldi(cemento outdoor). Nell’incontro valevole per il secondo turno, l’azzurro ha rispettato il pronostico della vigilia, sconfiggendo in due set Laslodopo 1h22? di gioco. 6-4 6-2 il punteggio del match, più complicato del previsto per il classe 2001 ma comunque portato a casa con merito. Reduce dalla splendida semifinale ad Indian Wells, dove ha perso soltanto contro il futuro vincitore Carlos Alcaraz,ha faticato ad adattarsi alle condizioni in Florida, attraversando un paio di passaggi a vuoto e commettendo qualche errore di troppo. Ciò che contava però era vincere e Jannik l’ha fatto, peraltro contro un avversario avanti 2-1 nei precedenti.vuole ...

