Massimo Giannini senza vergogna da Lilli Gruber: se pesti un agente di polizia... (Di venerdì 24 marzo 2023) Il codice penale? Lo riscrive il direttore de La Stampa, Massimo Giannini a Otto e Mezzo, il talk show di Lilli Gruber su La7. Come sempre molto preso nell'attaccare la Meloni sul fronte migranti, per difendere il principio delle "porte aperte" Giannini va oltre e depenalizza alcuni reati. «Vi racconto una mia esperienza personale. Ho visitato - afferma il direttore del quotidiano di Torino - il carcere di San Vittore a Milano. Ho visto con i miei occhi il settore dei detenuti "critici"», questa è la premessa. Poi arriva la bordata: «Lì ci sono diversi detenuti, ragazzi, immigrati, irregolari e clandestini. Ma sono ragazzi che sono lì per non-reati come ad esempio la mancanza di documenti o resistenza a pubblico ufficiale». Insomma, arrivare in Italia senza documenti e ...

