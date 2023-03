Martusciello (FI): “A Napoli troppe auto rimosse senza motivo” (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non vorremmo che la rimozione forzata delle auto a Napoli sia diventato un nuovo business condotto sulle spalle dei cittadini”. Lo afferma Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Troppi i casi – denuncia Martusciello – in cui le vetture vengono prelevate dal carro attrezzi senza motivo. Basti pensare che, soltanto nella giornata di ieri nei pressi dello stadio Maradona, 120 veicoli sono stati rimossi senza che intralciassero la circolazione, come emerso dalle segnalazioni ricevute. La conseguenza di ciò – spiega il coordinatore azzurro- è che intere famiglie, con i bimbi piccoli, sono rimaste a piedi in tarda serata. Per Martusciello “di certo la società deputata al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Non vorremmo che la rimozione forzata dellesia diventato un nuovo business condotto sulle spalle dei cittadini”. Lo afferma Fulvio, eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania. “Troppi i casi – denuncia– in cui le vetture vengono prelevate dal carro attrezzi. Basti pensare che, soltanto nella giornata di ieri nei pressi dello stadio Maradona, 120 veicoli sono stati rimossiche intralciassero la circolazione, come emerso dalle segnalazioni ricevute. La conseguenza di ciò – spiega il coordinatore azzurro- è che intere famiglie, con i bimbi piccoli, sono rimaste a piedi in tarda serata. Per“di certo la società deputata al ...

