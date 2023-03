Martedì 13 giugno a ‘Ferrara Sotto le Stelle’ si riaccendono Le Luci della Centrale Elettrica

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 24 marzo 2023) FERRARA – È molto più che un concerto: è un atteso, imperdibile ritorno a casa. Lì dove tutto è iniziato, 15 anni fa. Su un palcoscenico nel cuorecittà che lo ha visto crescere e diventare uno dei grandi protagonistiscena musicale indipendente italiana. , proprioil cielo dove sono nate, per festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, Canzoni da spiaggia deturpata: un album epocale e per molti anche generazionale, che ha cambiato le regole del gioco. Prevendite attive da lunedì 27 marzo alle ore 14 al link https://link.dice.fm/jad347a39a69. Vasco Brondi torna a illuminare la sua Ferrara con i bagliori del suo storico progetto musicale, a cinque anni dall’ultimo concerto con quel nome, in un imperdibile live nel Cortile del Castello Estense. Una location suggestiva che lo ha già applaudito varie volte, ...