Marte: gli esseri umani geneticamente modificati potranno andarci? (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro i prossimi 10-15 anni i governi di Cina (2033) e Stati Uniti (2035-2037) contano di inviare i primi equipaggi sul pianeta. Sarà un primo passo verso l’obiettivo ancora più ambizioso e decisamente più a lungo termine di colonizzarlo Leggi su wired (Di venerdì 24 marzo 2023) Entro i prossimi 10-15 anni i governi di Cina (2033) e Stati Uniti (2035-2037) contano di inviare i primi equipaggi sul pianeta. Sarà un primo passo verso l’obiettivo ancora più ambizioso e decisamente più a lungo termine di colonizzarlo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Marte: gli esseri umani geneticamente modificati potranno andarci? - Violea12 : Ma perché gli americani esistono? Non possono, che so, partire per una spedizione su Marte tutti insieme e non torn… - martacarava : RT @AntonellaTrama3: My book is finally there! For Italian speaking only Tratta gli approcci evolutivi alla mente umana, da Darwin alle ne… - BloomingtonHps : RT @AntonellaTrama3: My book is finally there! For Italian speaking only Tratta gli approcci evolutivi alla mente umana, da Darwin alle ne… - AntonellaTrama3 : My book is finally there! For Italian speaking only Tratta gli approcci evolutivi alla mente umana, da Darwin alle… -