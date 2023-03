Marsiglia | tir paralizzano il porto | la protesta contro Macron

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 marzo 2023) Proseguono le proteste in Franciala riforma delle pensioni voluta da Emmanuel. Ieri è andata in scena la nona giornata di manifestazioni nella quale non sono mancati gli scontri con la polizia a Parigi e anche in altre città come Rennes e Nantes. Nella Capitale è stata bloccata la stazione dei treni Gare de Lyon e il terminal 1 dell'aeroCharles de Gaulle. Ancora oggi ci sono disagi a. Diversi camion hanno bloccato per alcune ore le strade che collegano alindustriale della città, il più grande della Francia. Poi la polizia è intervenuta per disperdere i camionisti.